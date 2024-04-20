Семикратный чемпион стал в квалификации Ф-1 лишь 18-м, в то время как Сайнс пробился в финал даже после аварии.

Два триумфа Ферстаппена за день! А вот у Хэмилтона после бодрого утра — кошмар

После утреннего спринта у всех команд и пилотов было немного времени, чтобы поработать над настройками, попробовав сделать верные выводы из утреннего заезда. Поможет ли это кому-то стать ближе к доминатору спринта Максу Ферстаппену? Частично на этот вопрос должна была ответить квалификация Гран-при Китая.

Q1: провал Хэмилтона после утреннего успеха

После спринтерской гонки Льюис Хэмилтон радовался достойной форме машины и предвкушал сильную воскресную гонку. Увы, с этим будут проблемы: в первом сегменте квалификации британец провалился и теперь будет стартовать только 18-м. Семикратный чемпион мира сам виноват: ошибся на торможении в конце задней прямой и потерял слишком много времени.

Запросто мы могли недосчитаться и ещё одного представителя топ-команды: Серхио Перес показал 15-й результат и сам по радио признал, что всё было на грани. Выбить мексиканца из Q2 не удалось Чжоу, Магнуссену, уже упомянутому Хэмилтону, а также Цуноде с Сарджентом. У Юки на первой попытке не работала DRS, а после второй японец не понял, почему оказался только 19-м — комментарий Цуноды очень похож на то, что после предыдущих Гран-при говорил Риккардо, на сей раз опередивший напарника. Новое шасси работает?

Отдельно отметим очередную ошибку Логана Сарджента: американца развернуло на втором быстром круге. Пока, увы, пилот «Уильямса» не делает ничего, чтобы дать самому себе шанс на третий сезон в Формуле-1.

Q2: авария не помеха для Сайнса

В середине второго сегмента в аварию на выходе из последнего поворота угодил Карлос Сайнс. Испанец слишком широко зашёл в поворот и не удержал болид, когда тот черпанул гравий. «Феррари» отлетела в отбойник, но, к счастью для Карлоса, не получила серьёзных повреждений, кроме сломанного носа. Испанец смог вернуться в боксы и, после осмотра машины механиками, отправиться на вторую попытку.

И с «Феррари» действительно всё оказалось в порядке: Сайнс не просто прошёл в топ-10, но сделал это с третьим результатом чуть быстрее Леклера! Ей-богу, чем хуже для испанца, тем лучше.

В целом обошлось без глобальных сенсаций — вряд ли таковой можно назвать 11-е место Лэнса Стролла, который проиграл Фернандо Алонсо всего две десятые, но этого хватило, чтобы не пробиться в Q3. Из представителей середняков дальше прорвались Хюлькенберг и Боттас. Ну а позади Стролла оказались Риккардо, Окон, Албон и Гасли. Отметим, что на старой версии «Альпин» без новинок Пьер уступил Эстебану четверть секунды.

Q3: субботний дубль «Ред Булл»

Первые попытки финала квалификации подтвердили превосходство Макса Ферстаппена: у голландца оказались в запасе четыре десятых от Алонсо и пять — от Переса. Ещё чуть дальше расположились гонщики «Макларена», а вот Сайнс с Леклером занимали лишь шестое и седьмое места — удивительно слабая форма «Скудерии». Был ли шанс хоть частично всё исправить во втором сегменте?

Что ж, «Феррари» улучшила свои результаты, но то же самое сделали и все остальные! Макс ещё одним быстрым кругом подтвердил поул-позишен, а Перес сумел подтянуться, уступить напарнику три с небольшим десятых и оформить «квалификационный» дубль». Серхио оттеснил на третью строчку Фернандо Алонсо, вместе с которым со второго ряда будет стартовать Ландо Норрис — он уступил испанцу всего 17 тысячных и при этом на десятую опередил Пиастри.

Леклеру всё же удалось оставить позади Сайнса: Шарль оказался быстрее на восемь тысячных и при этом сам проиграл только 16 Пиастри — потрясающая плотность в споре за пятое место. Расселл удовлетворился восьмой позицией и опередил только Хюлькенберга с Боттасом — в их схватке середняков немец и его «Хаас» превзошли финна с «Кик-Заубером» на половину десятой.

Основная гонка Гран-при Китая Формулы-1 стартует в воскресенье, 21 апреля, в 10:00 по московскому времени.