Ван ден Бринк выиграл 8-й этап «Дакара», Сотников вышел в лидеры общего зачёта

Гонщик «Рено» Мартин ван ден Бринк показал лучшее время на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2017». Второй результат у Федерико Вильягры, третий — россиянин Эдуард Николаев. На четвёртом месте Дмитрий Сотников — новый лидер общего зачёта.1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55:202. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:173. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +00:424. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:425. Том ван Генугтен («Ивеко») +3:496. Сергей Вязович (МАЗ) +5:547. Питер Верслёйс (МАН) +6:098. Мартин Мацик-младший (ЛИАЗ) +6:399. Жерар де Рой («Ивеко») +7:1310. Александр Василевский (МАЗ) +9:17.1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) 17:52:202. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +1:463. Жерар де Рой («Ивеко») +2:204. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:065. Паскаль де Бар («Рено») +45:346. Питер Верслёйс (МАН) +57:567. Александр Василевский (МАЗ) +1:42:268. Йосимата Сугавара («Нино») +1:43:279. Мартин Коломы («Татра») +2:02:2310. Алеш Лопрайс («Татра») +2:29:19.