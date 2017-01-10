Ван ден Бринк выиграл 8-й этап «Дакара», Сотников вышел в лидеры общего зачёта

Гонщик «Рено» Мартин ван ден Бринк показал лучшее время на восьмом этапе ралли-марафона «Дакар-2017». Второй результат у Федерико Вильягры, третий — россиянин Эдуард Николаев. На четвёртом месте Дмитрий Сотников — новый лидер общего зачёта.
«Дакар». Грузовики. Восьмой этап
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55:20
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:17
3. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +00:42
4. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:42
5. Том ван Генугтен («Ивеко») +3:49
6. Сергей Вязович (МАЗ) +5:54
7. Питер Верслёйс (МАН) +6:09
8. Мартин Мацик-младший (ЛИАЗ) +6:39
9. Жерар де Рой («Ивеко») +7:13
10. Александр Василевский (МАЗ) +9:17.
Общий зачёт
1. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) 17:52:20
2. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +29:06
5. Паскаль де Бар («Рено») +45:34
6. Питер Верслёйс (МАН) +57:56
7. Александр Василевский (МАЗ) +1:42:26
8. Йосимата Сугавара («Нино») +1:43:27
9. Мартин Коломы («Татра») +2:02:23
10. Алеш Лопрайс («Татра») +2:29:19.