Nissan отметит 55-летие спорткаров Z специальной версией

Компания Nissan разрабатывает специальную версию спорткара Z в честь 55-летия автомобиля, который впервые был выпущен в 1969 году под именем Nissan Fairlady Z, сообщает издание CarScoops.

Предполагается, что автомобиль будет выпущен осенью 2024 года ограниченной серией. Других подробностей о предстоящей модели нет, но ожидается, что инженеры изберут тот же подход, что и при создании представленной в 2023-м Fairlady Z Customized Edition, которая выпущена с изменёнными в ретростилистике передним бампером и решёткой радиатора.

Отметим, что у автомобилей Nissan Z богатая автоспортивная история, причём в этом году команда четырёхкратного чемпиона RDS GP Георгия Чивчяна Takayama Forward Auto построила уникальный для России дрифтовый Nissan Z.