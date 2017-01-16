Нифонтова: благодарна Мора за джентльменский поступок

Российская гонщица Анастасия Нифонтова рассказала о случае в предпоследний день ралли-рейда «Дакар», когда французский гонщик Грегори Мора помог ей поднять упавший мотоцикл.
«Я ужасно устала, почти выбилась из сил. Мой байк упал, когда я поднималась на возвышенность, и мне было очень трудно поднять его, так как он весит порядка 185 кг. Я пыталась это сделать сама, попросила помощи у оператора, однако тот не мог мне помочь и продолжил съёмку.
Затем я приняла решение попросить помощи у других гонщиков, но, повторю, мы были на возвышенности, поэтому некоторые проехали мимо. Однако остановился один французский гонщик — Грегори. Я благодарна ему за джентльменский поступок, он очень мне помог. Ничего особенного он мне не сказал, пожелал быть сильной и продолжить гонку», — цитирует Нифонтову Russia Today.