Лоренсо остался доволен прогрессом «Дукати» на тестах в Катаре

Пилот «Дукати»остался доволен прогрессом команды в развитии мотоцикла. В заключительный день тестов в Катаре испанец показал четвёртое время на круге.«Заключительный день тестов прошёл для меня лучше, чем первые два. В целом всё было хорошо, и я добился достойного результата в предсезонных тестах 2017 года. Мы значительно улучшили темп, и мне удалось установить хорошие времена прохождения отдельно взятого круга, но нам всё ещё необходимо поработать над гоночным темпом, а также решить, какие шины использовать. Впереди ещё много работы, но на этом треке мы показали хороший результат, так что я покидаю Катар с оптимистичным настроем перед первой гонкой», — приводит слова Лоренсо официальный сайт MotoGP.