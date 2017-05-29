Сато: на «500 милях Индианаполиса» я ждал момента

Победитель «500 миль Индианаполиса» Такума Сато рассказал, что ждал шанса выйти вперёд по ходу гонки и без страха аварии сражался с Элио Кастроневесом на последних кругах. Сато опередил Кастроневеса за пять кругов до финиша, а на предпоследнем круге они шли бок о бок, но избежали столкновения.

«В какой-то момент я потерял темп и провалился на 10-е место. Я просто делал работу, доверял машине и пит-стопам. Когда пришло время, я выложился на 100%, знал, что могу сделать это. Я просто ждал момента, и последние круги были этим моментом.

Я знал, что Элио всегда заряжен на борьбу, но он такой джентльмен и честный игрок. Я верил в него. Мы бок о бок вошли в первый поворот, после этого работа была сделана", — приводит слова Сато Autosport.