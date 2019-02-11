Тост: уверен, что Квят заслуживает ещё одного шанса в Формуле-1

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост поделился своим мнением о гонщиках итальянской команды в сезоне-2019 Формулы-1 — Данииле Квяте и Александере Албоне.



«Как я всегда говорил, молодому гонщику требуется два-три года, чтобы понять сложный мир Формулы-1 и приносить плоды, но Даниил сразу же продемонстрировал скорость. Когда „Ред Булл“ понадобился гонщик, Даниил, казалось, был готов к этому вызову. Он был очень быстр, но выступать под таким прессингом всегда непросто, и позднее стало ясно, что переход произошёл слишком рано. Он пережил непростой период, а возвращение в „Торо Россо“ в 2016-м было психологически непростым. Тем не менее никто никогда не сомневался в его навыках пилотажа. Я уверен, что он заслуживает ещё одного шанса в Формуле-1, и чувствую, что лучшее в его карьере впереди. Он стал старше, а время, проведённое вне Формулы-1, поможет ему стать ещё лучше на трассе.



Что касается Алекса, то ему, как и любому дебютанту, предстоит многому научиться. Но он уже зарекомендовал себя в младших сериях, например в европейской Формуле-3, GP3 и особенно в Формуле-2, где он выигрывал гонки. Во второй половине прошлого сезона он произвёл отличное впечатление великолепными обгонами — именно это убедило нас, что он тот гонщик, который нам нужен. Учитывая опыт Даниила, Алекс многому сможет у него научиться», — приводит слова Тоста пресс-служба «Торо Россо».

Нам показали машину Квята. И сказали, что он заслужил новый шанс «Торо Россо» показал свой автомобиль на новый сезон Формулы-1. Смотрим, на чём поедут Квят и Албон.