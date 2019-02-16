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З. Браун призвал Норриса не совершать одни и те же ошибки дважды

З. Браун призвал Норриса не совершать одни и те же ошибки дважды
Авто / Формула-1

Руководитель «Макларена» Зак Браун выразил уверенность в способностях новобранца команды и Формулы-1 Ландо Норриса, вместе с тем призвав британца не злоупотреблять ошибками.

«Думаю, Норрис сразу же начнёт усердно работать и будет на правильном пути. Уверен, он будет допускать ошибки, и это нормально. Главное, не допускать одних и тех же ошибок дважды, это золотое правило.

Но мы уверены в его способностях. Это будет интересное совместное путешествие. Думаю, для своего возраста Норрис очень опытный. Он провёл за рулём машины едва ли не всю жизнь", — приводит слова Брауна GPFans.

Напомним, в сезоне-2019 «Макларен» выступит в полностью обновлённом составе. Партнёром Ландо Норриса станет экс-пилот «Торо Россо» и «Рено» Карлос Сайнс.

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