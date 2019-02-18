Источник: Сироткин близок к подписанию контракта третьего пилота «Рено»

Российский гонщик Сергей Сироткин близок к подписанию контракта на роль третьего пилота команды Формулы-1 «Рено», сообщает GPToday со ссылкой на свои источники.



Россиянин дебютировал в качестве боевого пилота Формулы-1 в прошлом сезоне, но испытывал большие трудности по ходу чемпионата в связи с тем, что «Уильямс», в составе которого выступал Сироткин, был самой медленной машиной пелотона. Сироткин завершил сезон на последнем месте в личном зачёте.



После ухода «СМП Рейсинг» из «Уильямса» команда приняла решение полностью сменить состав пилотов, и Сироткин остался без места боевого пилота на следующий сезон. «Рено» пока никак не прокомментировал появившиеся в прессе слухи. Стоит отметить, что ранее Сироткин уже выполнял роль пилота по развитию «Рено» и выступал в составе команды в пятничных тренировках.