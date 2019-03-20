Гасли считает, что Квят обошёл его за счёт более прогретых шин

Пилот «Ред Булл» Пьер Гасли объяснил поражение в дуэли с гонщиком «Торо Россо» Даниилом Квятом в гонке Гран-при Австралии. По словам француза, россиянин сумел обойти его благодаря тому, что шины Гасли не прогрелись должным образом.

«Затормозив, я уже в первом повороте почувствовал, что почти заблокировал колёса. Затем, уже в третьем повороте, я попробовал притормозить позже и немного заблокировал передние колёса. Шины на болиде Квята были более прогретыми, и ему удалось совершить тот манёвр.

Думаю, что это повлияло. После выезда из боксов первые повороты даются тяжелее. При этом в Австралии было жарко, думаю, что при более прохладной погоде будет непросто", — приводит слова Гасли RaceFans.



Даниил Квят сумел вернуть позицию в борьбе с Пьером Гасли уже после того, как допустил ошибку при попытке обгона Лэнса Стролла. Россиянин финишировал на 10-й позиции, а Гасли завершил гонку на 11-м месте.