Алонсо опубликовал видео с тестов болида IndyCar в Техасе

Двукратный чемпион мира Формулы-1, испанский пилот Фернандо Алонсо опубликовал видео с частных тестов автомобиля IndyCar.



В рамках подготовки к гонке «500 миль Индианаполиса» Алонсо поработал на треке в Техасе с командой «Макларен». Утром Алонсо проехал один круг, после чего у машины возникли какие-то проблемы. Затем испанец вновь сел за руль и отработал 105 кругов.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Феранндо Алонсо.



Гонка «500 миль Индианаполиса» 2019 года пройдёт 26 мая 2019 года. Первые тренировки гонки пройдут 9 мая, квалификация легендарной гонки состоится 10 мая.



Для Алонсо этот опыт участия в «500 милях Индианаполиса» станет вторым в карьере. В первый раз Алонсо не смог добраться до финиша, но успел полидировать в гонке.