«Мерседес» выбрал меньше всего софта на Гран-при Бельгии
Поставщик шин для команд Формулы-1 «Пирелли» опубликовал выбор резины пилотами на Гран-при Бельгии. Меньше всего комплектов «софта» на этап в Спа взяли пилоты «Мерседеса». Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас обойдутся восемью комплектами.
Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер и гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли привезут в Бельгию по 10 комплектов «софта».
Что касается гонщиков «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона, то у них в Спа будет по девять комплектов «софта».
Полную информацию о выборе пилотами шин на Гран-при Бельгии можно увидеть на официальной странице «Пирелли» в социальной сети «Твиттер».
Этап в Спа состоится после летней паузы. Его проведение запланировано на 30 августа — 1 сентября.
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