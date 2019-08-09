«Мерседес» выбрал меньше всего софта на Гран-при Бельгии

Поставщик шин для команд Формулы-1 «Пирелли» опубликовал выбор резины пилотами на Гран-при Бельгии. Меньше всего комплектов «софта» на этап в Спа взяли пилоты «Мерседеса». Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас обойдутся восемью комплектами.

Пилоты «Феррари» Себастьян Феттель и Шарль Леклер и гонщики «Ред Булл» Макс Ферстаппен и Пьер Гасли привезут в Бельгию по 10 комплектов «софта».

Что касается гонщиков «Торо Россо» Даниила Квята и Александера Албона, то у них в Спа будет по девять комплектов «софта».

Полную информацию о выборе пилотами шин на Гран-при Бельгии можно увидеть на официальной странице «Пирелли» в социальной сети «Твиттер».

Этап в Спа состоится после летней паузы. Его проведение запланировано на 30 августа — 1 сентября.