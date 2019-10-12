Хэмилтону нравится идея проводить квалификацию и гонку в один день

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что формат уик-энда Формулы-1 будет изменён и сокращён.



«Не имею ничего против формата уик-энда, как в Японии. Был бы рад, если бы так делали каждый год. Мне нравится идея сокращения уик-энда, это было бы отлично. Если немного изменить формат, будет здорово. Это требует другого настроя. Обычно успокаиваешься после квалификации, спокойно готовишься к гонке. А здесь всё будет в один день. Это сложно, но мне это нравится.



Надеюсь, в Формуле-1 продолжат работать над разными форматами и над тем, чтобы они отличались на разных этапах, чтобы программа уик-энда не была одинаковой. В Монако, к примеру, скучные гонки, но, если изменить формат уик-энда, гонки могут стать веселее», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.