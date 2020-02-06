Правительство Дании не планирует проводить этап Формулы-1

В последние годы в СМИ обсуждалась информация, что в Дании может быть организован этап Формулы-1. Однако политик Хельге Сандер, который вынашивал идею проведению этапа в скандинавской стране, дал понять, что руководство Дании не поддерживает его начинания.

«Я запрашивал встречу, на который мог бы представить план, но получил лишь письменный ответ. В правительстве заявили, что гонка Формулы-1 в Дании не является приоритетным проектом», — приводит слова Сандера GrandPX.news.

Также в правительстве Дании ответили, что будут следить за развитием экологических проектов в Формуле-1. В целом Сандер назвал ответ руководства страны «разочаровывающим».

Напомним, в Формуле-1 выступает датский пилот Кевин Магнуссен, защищающий цвета «Хааса».