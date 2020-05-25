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Хорнер: будет жаль, если Феттель уйдёт из Формулы-1

Хорнер: будет жаль, если Феттель уйдёт из Формулы-1
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о будущем пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля.

«Очень здорово, что мы продлили контракт с Максом Ферстаппеном ещё в прошлом году. Александер Албон справляется с поставленными перед ним задачами. Мы довольны нашим составом пилотов.

Феттель? Будет очень жаль, если он уйдёт из Формулы-1. Но он провёл невероятную карьеру, добился огромных успехов. Знаю его и уверен, что он всё тщательно обдумает, прежде чем примет окончательное решение. Решать только ему. Но не сомневаюсь, что у Феттеля будет много вариантов, если он решит остаться в Формуле-1», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.

Напомним, по окончании сезона-2020 Себастьян Феттель покинет «Феррари», его место займёт Карлос Сайнс.

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