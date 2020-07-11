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Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят — 14-й

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят — 14-й
Авто / Формула-1 0

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».

Пилоты «Феррари» снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.

Россиянин Даниил Квят показал четырнадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,273
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,216
3. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,398
4. Валттери Боттас («Мерседес») — + 1,428
5. Эстебан Окон («Рено») — +1,649
6. Ландо Норрис («Макларен») — +1,652
7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,738
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,755
9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,919
10. Себастья Феттель («Феррари») — +2,378

Не прошли в третий сегмент:

11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,628
12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,636
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.19,645
14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.19,717
15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,211

Не прошли во второй сегмент:

16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.21,372
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.21,607
18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,759
19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.21,831
20. Ромен Грожан («Хаас») — без времени.

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