Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Штирии, Квят — 14-й

На автодроме «Ред Булл Ринг» завершилась квалификация Гран-при Штирии Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, второе место у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», тройку лучших замкнул Карлос Сайнс на «Макларене».

Пилоты «Феррари» снова оказались позади многих конкурентов. Себастьян Феттель примет старт с десятой позиции, Шарль Леклер — с одиннадцатой.

Россиянин Даниил Квят показал четырнадцатое время, его напарник Пьер Гасли стал восьмым.

Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,273

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,216

3. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,398

4. Валттери Боттас («Мерседес») — + 1,428

5. Эстебан Окон («Рено») — +1,649

6. Ландо Норрис («Макларен») — +1,652

7. Александер Албон («Ред Булл») — +1,738

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,755

9. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,919

10. Себастья Феттель («Феррари») — +2,378



Не прошли в третий сегмент:



11. Шарль Леклер («Феррари») — 1.19,628

12. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.19,636

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1.19,645

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.19,717

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.20,211



Не прошли во второй сегмент:



16. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.21,372

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1.21,607

18. Николас Латифи («Уильямс») — 1.21,759

19. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.21,831

20. Ромен Грожан («Хаас») — без времени.