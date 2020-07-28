Президент «Феррари» предсказал возвращение на победный путь не раньше 2022-го
Президент «Феррари» Джон Элканн предупредил поклонников команды, чтобы они не ждали побед раньше сезона-2022, когда в силу вступит новый технический регламент.
«В этом сезоне мы не конкурентоспособны из-за ошибок в проекте. У нас есть структурные слабости, которые существуют на протяжении нескольких лет, — имею в виду аэродинамику и механику машины. Также мы проигрываем по мощности мотора.
Наша машина неконкурентоспособна. Вы видели это на трассе — и увидите снова.
Сегодня мы закладываем фундамент конкурентоспособности и возвращения на победный путь в 2022-м, когда изменятся правила. Я убеждён в этом», — приводит слова Элканна La Gazzetta dello Sport.
Также Элканн выразил полную поддержку руководителю команды «Феррари» Маттиа Бинотто.
Президент «Феррари»: я полностью доверяю Бинотто
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