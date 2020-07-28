Президент «Феррари»: я полностью доверяю Бинотто

Президент «Феррари» Джон Элканн выразил поддержку руководителю команды Маттиа Бинотто, несмотря на то что его подопечные не демонстрируют ожидаемых результатов. После первых трёх этапов сезона итальянская команда, на счету которой 27 очков, занимает лишь пятое место в Кубке конструкторов.

«Полное доверие! В том числе и потому, что у Маттиа Бинотто есть все навыки и характеристики для построения нового победного цикла. Он был в «Феррари», когда в команде были Жан Тодт и Михаэль Шумахер. Он знает, как сочетать амбиции и твёрдость.

С ним мы начинаем с чистого листа. Мы знаем свои слабости. Мы хотим двигаться вперёд и начать побеждать с молодыми и амбициозными пилотами, которые у нас есть», — цитирует Элканна La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в сезоне-2021 напарником Шарля Леклера станет Карлос Сайнс, который заменит Себастьяна Феттеля.