Вольф рассказал, как продвигаются переговоры с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как продвигаются переговоры с Льюисом Хэмилтоном о продлении контракта.
«Работа продолжается, но я бы не стал называть конкретные даты. Мы хорошо ладим, но нужно время, чтобы обсудить и договориться о деталях соглашения. Учитывая плотный календарь, мы не хотим лишний раз отвлекаться на переговоры о контракте. Во время перерывов, как будет на следующей неделе, мы постепенно движемся к удовлетворительному результату. Но не знаю, когда будет объявление», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.
Бывший гонщик Формулы-1 и экс-напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джей Джей Лехто заявил, что подписание нового контракта между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном затягивается из-за требований британца о прибавке к зарплате.
После восьми этапов сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт. Он набрал 164 очка и на 47 очков опережает идущего вторым Валттери Боттаса. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третий. В активе гонщика из Нидерландов 110 очков.
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