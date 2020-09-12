Вольф рассказал, как продвигаются переговоры с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, как продвигаются переговоры с Льюисом Хэмилтоном о продлении контракта.



«Работа продолжается, но я бы не стал называть конкретные даты. Мы хорошо ладим, но нужно время, чтобы обсудить и договориться о деталях соглашения. Учитывая плотный календарь, мы не хотим лишний раз отвлекаться на переговоры о контракте. Во время перерывов, как будет на следующей неделе, мы постепенно движемся к удовлетворительному результату. Но не знаю, когда будет объявление», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport.



Бывший гонщик Формулы-1 и экс-напарник Михаэля Шумахера по «Бенеттону» Джей Джей Лехто заявил, что подписание нового контракта между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном затягивается из-за требований британца о прибавке к зарплате.



После восьми этапов сезона Хэмилтон возглавляет личный зачёт. Он набрал 164 очка и на 47 очков опережает идущего вторым Валттери Боттаса. Макс Ферстаппен из «Ред Булл» — третий. В активе гонщика из Нидерландов 110 очков.