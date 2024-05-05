Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Разжигает огонь». Ферстаппен отреагировал на резкое заявление Брауна в адрес «Ред Булл»

«Разжигает огонь». Ферстаппен отреагировал на резкое заявление Брауна в адрес «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова главы «Макларена» Зака Брауна, заявившего накануне, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию и приведёт к уходу других специалистов из австрийской команды.

«Конечно, он хочет разжечь огонь. Возможно, это часть игры, но мне это не нравится. Я видел этот заголовок в интернете, но даже не стал на него нажимать.

Конечно, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. В команде действует множество соглашений, но в конечном итоге важно, чтобы каждый был доволен своей работой и чувствовал, что его ценят. Здесь очень много человеческих аспектов», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.

Ранее стало известно, что руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду в начале 2025 года. В этом году он сосредоточится на работе над гиперкаром «Ред Булл» RB17.

Материалы по теме
Зак Браун считает, что уход Ньюи станет не последней потерей «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android