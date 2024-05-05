«Разжигает огонь». Ферстаппен отреагировал на резкое заявление Брауна в адрес «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен отреагировал на слова главы «Макларена» Зака Брауна, заявившего накануне, что уход Эдриана Ньюи запустит цепную реакцию и приведёт к уходу других специалистов из австрийской команды.

«Конечно, он хочет разжечь огонь. Возможно, это часть игры, но мне это не нравится. Я видел этот заголовок в интернете, но даже не стал на него нажимать.

Конечно, никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. В команде действует множество соглашений, но в конечном итоге важно, чтобы каждый был доволен своей работой и чувствовал, что его ценят. Здесь очень много человеческих аспектов», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.

Ранее стало известно, что руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи покинет команду в начале 2025 года. В этом году он сосредоточится на работе над гиперкаром «Ред Булл» RB17.