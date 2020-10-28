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Экклстоун: серьёзно надавил на Лоуренса Стролла, чтобы он взял в команду Феттеля

Экклстоун: серьёзно надавил на Лоуренса Стролла, чтобы он взял в команду Феттеля
Авто / Формула-1 0

Бывший владелец Формулы-1 Берни Экклстоун признался, что именно он посоветовал владельцу «Рейсинг Пойнт» Лоуренсу Строллу подписать контракт с Себастьяном Феттелем.

«Я серьёзно надавил на Лоуренса Стролла, чтобы он взял в команду Себастьяна Феттеля. Рассказал ему, насколько хорош Себастьян и что в итоге все выиграют, если сделка состоится. Думаю, его смогли убедить мои аругменты. Мы с Себастьяном часто общаемся, созваниваемся. Выслушиваю его, а затем даю свою оценку ситуации. Сейчас очень мало позитивных отзывов о нём. Но в Формуле-1 по-прежнему очень многое зависит от болида. Похоже, „Феррари“ ему сейчас не подходит», — приводит слова Экклстоуна GPBlog.

Напомним, Себастьян Феттель заменит Серхио Переса в составе «Рейсинг Пойнт» по окончании сезона-2020. В следующем году команда будет переименована в «Астон Мартин».

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