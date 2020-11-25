Вольф: мы совершили ошибку с прошлым регламентом на двигатели, важно её не повторить

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал переговоры по новому регламенту на силовые установки, который планируют ввести в Формуле-1 в 2026 году.



«Обсуждения прошли хорошо. Это один из позитивных моментов. Интересно, к чему придёт автомобильная промышленность. Сейчас всё движется в сторону электрической составляющей. Но есть и новый взгляд на двигатели внутреннего сгорания и их сочетание с электроприводом.

Я считаю, что нам следует посмотреть на затраты. Мы не должны заниматься разработкой совершенно новых силовых установок.

Мы знаем, что совершили эту ошибку в 2011 и 2012 годах, когда сделали очень эффективный энергоблок, но он стал очень сложным. Важно её не повторить.



На сегодняшний день, думаю, нам нужно сохранить сочетание двигателя внутреннего сгорания с мощностью гибридной составляющей. И тут дело не в упрощении. Важно не допустить роста затрат», – приводит слова Вольфа Autosport.