AMuS: введение нового регламента на двигатели в Ф-1 перенесут с 2026 на 2025 год
Внедрение изменений правил по топливу в Формуле-1 отложат до введения нового моторного регламента, который в свою очередь будет перенесён с 2026 года на 2025-й. Об этом сообщает немецкое издание Auto Motor und Sport.
С 2022 года в Ф-1 планируется использование нового экологичного топлива класса E10 вместо текущего E5. Именно с этим может быть связана отсрочка на заморозку доработок в области силовых установок. Уже с сезона 2025 года в «Королевских гонках» планируют перейти на топливо, которое не даёт углеродных выбросов.
Также важным изменением станет больший перекос силовых установок в сторону электрической составляющей. Согласно правилам, которые планируют утвердить в 2025 году, 60% общей мощности должны производиться с её помощью.
«Феррари» и «Рено» готовы согласиться на заморозку доработок двигателей
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