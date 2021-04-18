Перес: мы должны были финишировать на первом и втором местах, я очень недоволен собой

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал свои ошибки и финиш на 12-м месте в гонке Гран-при Эмилии-Романьи Формулы-1.



«Сегодня условия были очень трудными, и я допустил несколько ошибок, которые оказались очень дорогими. У меня были проблемы с тем, чтобы сохранить температуру шин, так что я потерял её позади сейфти-кара и получил десятисекундный штраф. Конечно, важно, что я привыкаю к машине и извлекаю для себя уроки, но я испортил гонку и очень недоволен собой, также мне очень жаль команду.



Думаю, после рестарта подиум был в наших руках, а темп машины был хорошим, мы должны были финишировать на первом и втором местах. Давайте сконцентрируемся на следующей гонке, мы как команда будем очень упорно работать, чтобы вернуться более сильными», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».