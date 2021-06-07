Феттель призвал не допустить превращения Ф-1 в «искусственный спорт» после гонки в Баку

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель призвал не допустить превращения Формулы-1 в слишком искусственный вид спорта. С подобным призывом он выступил после рестарта гонки в Баку во время Гран-при Азербайджана.

После аварии гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена за четыре круга до финиша организаторы могли завершить гонку с машиной безопасности или красными флагами, или же возобновить её после расчистки трассы. Было принято решение в пользу второго варианта. Рестарт был сделан с места. Это помогло Феттелю, который занял в итоге второе место. Но сам немец высказался против подобных вещей.

«В последнее время подобное происходит всё чаще и чаще. В Формуле-1 думают, как создать шоу. Я надеюсь, что в будущем гонки будут более увлекательными. Думаю, что гонка получилась интересной, учитывая множество произошедших событий. Но нужно внимательно отнестись к подобным вещам, нам нельзя превратить Формулу-1 в искусственный спорт и потерять его корни», — цитирует Феттеля PlanetF1.