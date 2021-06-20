Марко: нам следует снизить импульсивность Цуноды

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко поделился мнением об аварии, в которую попал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода. Юки вылетел с трассы, из-за чего сошёл уже в ходе первого сегмента квалификации Гран-при Франции. Сегодня, 20 июня, японец будет стартовать 20-м.
«Он просто в очередной раз перестарался. Нам следует снизить его импульсивность, при этом не влияя на его невероятную скорость. С ним всё будет хорошо. Произошла вещь, которую нужно исключить в первом сегменте квалификации. Но Цунода в очередной раз доказывает, что может быть очень упрямым», — приводит слова Марко formel1.de.
Напомним, по итогам вчерашней квалификации поул-позицию завоевал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, второй результат продемонстрировал Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», третьим стал напарник Хэмилтона Валттери Боттас.
Российский гонщик «Хааса» по итогам квалификации стал 18-м, его напарник Мик Шумахер впервые в карьере прошёл во второй сегмент квалификации, но в этом ему помогла собственная авария, в результате которой он разбил болид в концовке первого сегмента и вызвал появление красных флагов над трассой, из-за чего никому не удалось улучшить результат на решающей попытке.
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