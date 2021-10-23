Пьер Гасли: это была самая сложная пятница в сезоне

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при США. По словам француза, пятничные заезды Гран-при США стали самыми сложными в сезоне.
«Это был непростой день. Иногда мне казалось, что на этой трассе наша машина просто не работает. Нужно многое сделать, чтобы прибавить в субботу. Думаю, что это была самая сложная пятница в сезоне. Странно, мы были конкурентоспособны на всех трассах, а в Остине неожиданно возникли проблемы. Вечером мы сосредоточились на работе, и уверен, что в квалификации будем быстрее», — приводит слова Пьера Гасли официальный сайт команды.
По итогам первой тренировки Гасли стал шестым, а во второй показал лишь 12-й результат. Лучшее время во второй тренировке установил пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
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