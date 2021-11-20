Серхио Перес объяснил свой провал в квалификации Гран-при Катара

Гонщик «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал 11-й результат в квалификации Гран-при Катара Формулы-1.



«Для меня это была сумасшедшая квалификация. Думаю, мы были на нужном уровне весь уик-энд, и после третьей практики мы были уверены в изменениях, которые внесли. У нас было всё для очень сильной квалификации, но мы не собрали всё воедино в момент, когда это требовалось. Мы изменили свой подход к подготовке шин, учитывая вечернее время сессии, и мы не сумели проехать те круги, которые хотели, плюс я столкнулся с серьёзным трафиком. Мы заплатили цену в виде вылета во втором сегменте.



Думаю, без этих проблем темп у машины был, мы были в порядке весь уик-энд, так что не вижу причин, почему мы не можем оказаться на уровне завтра и сражаться. Мы попробуем сделать так, чтобы обгоны здесь оказались возможными. Я надеюсь, что в день гонки мы окажемся сильны и пробьёмся через пелотон, чтобы вступить в борьбу за большие очки», — приводит слова Переса пресс-служба «Ред Булл».