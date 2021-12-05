Вольф высказался о действиях Ферстаппена в борьбе с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал действия Макса Ферстаппена, в которого сзади врезался Льюис Хэмилтон, когда голландец решил пропустить британца перед 27-м поворотом в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
«Не думаю, что результаты уже утверждены. Мы несколько раз могли сойти, было сломано переднее антикрыло. Я не хочу копаться в грязном белье, но эта гонка была хоть и зрелищной, но нехорошей.
Телеметрия показывает, что Ферстаппен замедлялся и затем снова разгонялся, а потом снова замедлялся. Льюис не знал о приказе пропустить его. Думаю, там была неверная последовательность сообщений по радио.
Пилотаж Ферстаппена нужно оценить и изучить. Он очень-очень жёсткий — возможно, за пределами границы жёсткости. Мы просто хотим, чтобы чемпионат шёл чисто, пусть выиграет лучший. Если это окажется Макс, я с этим смирюсь. Но гонка должна быть чистой», — приводит слова Вольфа Sky Sports.
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