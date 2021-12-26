В Сириусе заявили, что не будут закрывать «Сочи Автодром»

В Сириусе заявили, что не собираются закрывать «Сочи Автодром» в 2022 году.

«К нам в комментариях обращается много людей насчёт прекращения работы автодрома. Мы видим ваши комментарии и хотим прояснить ситуацию!



Автодром закрывать не будут. Мероприятия, которые внесены в план соревнований на 2022 год, такие как, например, Sochi Drift Challenge, Российская дрифт-серия, WTCR состоятся!



Администрация Сириуса создаст рабочую группу с участием коллег из «Сочи Автодрома», Сириуса и общественности. Проработаем график мероприятий.



С 1 января 2022 года Сириус примет все полномочия по спорту. Это означает, что мы будем формировать календарный план всех мероприятий.



Сириус — территория для всех! Мы всегда рады разным направлениям и мероприятиям. Главное, чтобы всем было безопасно и комфортно», — говорится заявлении, опубликованном в «Инстаграме».