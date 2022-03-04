Ирина Сидоркова высказалась об участии в W Series в сезоне-2022

Российская гонщица Ирина Сидоркова разместила новый пост в своём «инстаграме», где выразила надежду, что сможет принять участие в сезоне-2022.

«Я — дома! Это была невероятно нервная и выматывающая неделя. Вернулась из Барселоны с официальных тестов W Series! Была очень рада встретить своих «старых» друзей и новых участниц W Series! Не смогла поучаствовать в тестах непосредственно за рулём – слишком много было не зависящих от меня событий в мире! Думаю, что вы все в курсе, но очень надеюсь, что мой сезон-2022 состоится. Всем мира и доброты!» — написала Сидоркова.



Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках, обязав их выступать под нейтральным флагом и подписать специальный документ, регламентирующий их выступление.