Ирина Сидоркова высказалась об участии в W Series в сезоне-2022

Российская гонщица Ирина Сидоркова разместила новый пост в своём «инстаграме», где выразила надежду, что сможет принять участие в сезоне-2022.
«Я — дома! Это была невероятно нервная и выматывающая неделя. Вернулась из Барселоны с официальных тестов W Series! Была очень рада встретить своих «старых» друзей и новых участниц W Series! Не смогла поучаствовать в тестах непосредственно за рулём – слишком много было не зависящих от меня событий в мире! Думаю, что вы все в курсе, но очень надеюсь, что мой сезон-2022 состоится. Всем мира и доброты!» — написала Сидоркова.
Ранее Международная автомобильная федерация (ФИА) решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках, обязав их выступать под нейтральным флагом и подписать специальный документ, регламентирующий их выступление.
- 4 марта 2022
-
15:40
-
14:52
-
13:56
-
13:49
-
12:48
-
11:53
-
11:13
-
10:28
-
09:50
-
01:07
- 3 марта 2022
-
23:44
-
23:06
-
21:50
-
20:54
-
19:36
-
17:30
-
15:59
-
15:10
-
14:21
-
14:09
-
13:13
-
13:11
-
13:03
-
11:59
-
11:40
-
10:50
-
10:05
-
00:42
- 2 марта 2022
-
23:51
-
21:17
-
19:34
-
18:46
-
17:59
-
16:52
-
15:44