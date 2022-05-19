AMuS: мотор «Феррари» на 5,4 л.с. мощнее мотора «Хонды» и на 10,8 л.с. – «Мерседеса»

У «Феррари» есть преимущество над основными соперниками по мощности и весу болида, сообщает Auto Motor und Sport. По информации источника, двигатель «Феррари» на 5,4 л.с. мощнее мотора «Хонды», используемого под брендом «Ред Булл», и на 10,8 л.с. мощнее моторов «Мерседеса». Кроме того, как сообщает источник, преимущество итальянской команды в мощности двигателя может увеличиться, поскольку команда дорабатывает гибридную составляющую.



Кроме того, по заверениям «Ред Булл», «Феррари» была на семь или восемь килограмм ближе к отметке в 798 кг, являющейся в этом сезоне минимальным весом болида. Перед Гран-при Испании, как сообщается, болиды «Феррари» стали легче ещё на пять килограммов.



Напомним, после пяти этапов чемпионата мира лидерство в личном зачёте удерживает пилот «Феррари» Шарль Леклер, опережающий Макса Ферстаппена из «Ред Булл» на 19 очков.