В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена.
Можно ли говорить, что инициатива в чемпионате переходит от «Феррари» к «Ред Булл»?
Однозначно, что «Ред Булл» лучше работает с резиной. На одном круге у «Феррари» есть преимущество. Да и после сейфти-кара на «холодных» шинах красные болиды выглядят быстрее. Однако чем больше кругов на комплекте шин пройдено, тем больше разница в скорости переходит в сторону «Ред Булл». Не думаю, что «Феррари» решит эту проблему. Обычно, чтобы продлить жизнь резины, нужен прям какой-то капитальный апгрейд. У красных будут шансы на трассах, где меньше нагрузка на резину и мест для обгона.
Мог ли Леклер что-то сделать по-другому после рестарта?
Видимо, нет. Даже когда резина работает чуть лучше, подъехать близко не получилось.
Хэмилтон раскритиковал «Мерседес» за предложение самому решать, ехать на пит-стоп под сейфти-каром или нет. Разделяете гнев Льюиса?
Нет, совсем не разделяю. Льюис в последнее время часто критикует решения команды во время гонки. Видимо, чтобы в очередной раз не ставить Льюиса в «неудобную ситуацию», решили дать ему возможность выбрать самому.
Аварии Феттель-Шумахер и Алонсо-Гасли — кто виноват?
В контакте с Гасли полная вина Алонсо. Как и тот его контакт с Льюисом на старте. Просто подсунулся внутрь. Не поравнявшись, а на уровень заднего колеса. Да ещё и в последний момент. Формально ты «внутри» человека, и всегда можно сказать, что «калитку захлопнули», но у гонщика спереди нет шансов среагировать.
А вот в аварии Феттеля и Шумахера, наоборот, вина Себастьяна. Мик уже давно был в зеркалах и приехал совсем не в заднее колесо. По радиопереговорам было слышно, что Себ явно принял вину на себя, сказав, что он не видел Мика.
Кто лучший пилот гонки и почему?
Думаю, Ферстапен. Ехал как робот, без ошибок. Можно отметить Расселла, но не будь SC, то его план бы не оправдался. Албон молодец, но и ему повезло с авариями других. Так что, на мой взгляд, Макс.
Как вам новая трасса? Украшает Формулу-1 или ни к чему? На какой другой автодром похожа?
Многим трасса в Майами напомнила Сочи, но, как по мне, сходств маловато: медленная часть совсем не Сочи, а, скорее, Баку. Трасса классная, но медленная часть слишком узкая. Когда делают трассы, где в какой-то момент помещается одна машина, то это как горлышко бутылки: там все всегда будут растягиваться. Зачем делать такую затычную и такую узкую медленную часть? Ещё и с высокими поребриками. И выход на длинный прямик тоже ультраузкий. Из таких мест невозможно выйти в плотную и атаковать на прямой, даже DRS не всегда помогал. А так получилась довольно интересная гонка.
Подиум у «Хард рок-стэдиум»
Фото: Getty Images
Гонщики жаловались на отсутствие барьера TecPro в 14-м повороте трассы. По делу — или зря так ныли?
Нет, не зря. Удар о бетон болезненный, и когда у вас ограничение по бюджету, то не хочется использовать лишние запчасти. А удар о бетон очень жёсткий. Да и для самого гонщика это серьёзный удар.
Что думаете о спорах ФИА и Хэмилтона насчёт украшений? Должна ли федерация действовать так жёстко или это смешно?
Дурацкие споры. Им лучше подумать о том, что сейфти-кар «Астон Мартин» едет медленнее «Мерседеса», что приводит к более холодным шинам, а с такой мощностью, что у Ф-1, это опасно! То же самое думаю о свежих претензиях к нижнему белью пилотов.
- 9 мая 2022
-
15:30
-
15:02
-
13:51
-
13:05
-
13:02
-
12:13
-
12:10
-
11:57
-
11:24
-
09:31
-
02:59
-
02:42
-
02:30
-
02:22
-
02:15
-
02:11
-
02:02
-
01:58
-
01:51
-
01:48
-
01:42
-
01:38
-
00:45
-
00:45
-
00:43
-
00:37
-
00:28
-
00:23
-
00:10
- 8 мая 2022
-
23:06
-
22:32
-
22:01
-
20:51
-
19:44
-
18:50