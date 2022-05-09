В чём главная проблема «Феррари» и кто виноват в авариях в Майами. Разбор от Оруджева

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев ответил на главные вопросы по итогам Гран-при Майами Формулы-1, завершившегося победой Макса Ферстаппена.

Можно ли говорить, что инициатива в чемпионате переходит от «Феррари» к «Ред Булл»?

Однозначно, что «Ред Булл» лучше работает с резиной. На одном круге у «Феррари» есть преимущество. Да и после сейфти-кара на «холодных» шинах красные болиды выглядят быстрее. Однако чем больше кругов на комплекте шин пройдено, тем больше разница в скорости переходит в сторону «Ред Булл». Не думаю, что «Феррари» решит эту проблему. Обычно, чтобы продлить жизнь резины, нужен прям какой-то капитальный апгрейд. У красных будут шансы на трассах, где меньше нагрузка на резину и мест для обгона.

Мог ли Леклер что-то сделать по-другому после рестарта?

Видимо, нет. Даже когда резина работает чуть лучше, подъехать близко не получилось.

Хэмилтон раскритиковал «Мерседес» за предложение самому решать, ехать на пит-стоп под сейфти-каром или нет. Разделяете гнев Льюиса?



Нет, совсем не разделяю. Льюис в последнее время часто критикует решения команды во время гонки. Видимо, чтобы в очередной раз не ставить Льюиса в «неудобную ситуацию», решили дать ему возможность выбрать самому.

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Аварии Феттель-Шумахер и Алонсо-Гасли — кто виноват?

В контакте с Гасли полная вина Алонсо. Как и тот его контакт с Льюисом на старте. Просто подсунулся внутрь. Не поравнявшись, а на уровень заднего колеса. Да ещё и в последний момент. Формально ты «внутри» человека, и всегда можно сказать, что «калитку захлопнули», но у гонщика спереди нет шансов среагировать.

А вот в аварии Феттеля и Шумахера, наоборот, вина Себастьяна. Мик уже давно был в зеркалах и приехал совсем не в заднее колесо. По радиопереговорам было слышно, что Себ явно принял вину на себя, сказав, что он не видел Мика.

Кто лучший пилот гонки и почему?

Думаю, Ферстапен. Ехал как робот, без ошибок. Можно отметить Расселла, но не будь SC, то его план бы не оправдался. Албон молодец, но и ему повезло с авариями других. Так что, на мой взгляд, Макс.

Как вам новая трасса? Украшает Формулу-1 или ни к чему? На какой другой автодром похожа?

Многим трасса в Майами напомнила Сочи, но, как по мне, сходств маловато: медленная часть совсем не Сочи, а, скорее, Баку. Трасса классная, но медленная часть слишком узкая. Когда делают трассы, где в какой-то момент помещается одна машина, то это как горлышко бутылки: там все всегда будут растягиваться. Зачем делать такую затычную и такую узкую медленную часть? Ещё и с высокими поребриками. И выход на длинный прямик тоже ультраузкий. Из таких мест невозможно выйти в плотную и атаковать на прямой, даже DRS не всегда помогал. А так получилась довольно интересная гонка.

Подиум у «Хард рок-стэдиум» Фото: Getty Images

Гонщики жаловались на отсутствие барьера TecPro в 14-м повороте трассы. По делу — или зря так ныли?

Нет, не зря. Удар о бетон болезненный, и когда у вас ограничение по бюджету, то не хочется использовать лишние запчасти. А удар о бетон очень жёсткий. Да и для самого гонщика это серьёзный удар.

Что думаете о спорах ФИА и Хэмилтона насчёт украшений? Должна ли федерация действовать так жёстко или это смешно?

Дурацкие споры. Им лучше подумать о том, что сейфти-кар «Астон Мартин» едет медленнее «Мерседеса», что приводит к более холодным шинам, а с такой мощностью, что у Ф-1, это опасно! То же самое думаю о свежих претензиях к нижнему белью пилотов.