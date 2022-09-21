Вильнёв: Гасли — странный выбор для «Альпин»

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не видит целесообразности в приглашении Пьера Гасли в «Альпин».



«Гасли? Это странный выбор. У «Альпин» уже есть французский пилот — Эстебан Окон, при этом он не в лучших отношениях с Пьером. Во-вторых, у Гасли контракт с «Ред Булл» и команде придётся поднапрячься, чтобы согласовать этот переход. Да и какой в этом смысл, учитывая слабые выступления Пьера в этом году?



Думаю, «Альпин» имеет смысл присмотреться к Джеку Дуэну. У него знаменитая фамилия, неплохие результаты в молодёжных сериях. Он способен выступать на высочайшем уровне, и он не боится давления», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Total.

Ранее Вильнёв высказался о потенциальном приглашении Даниэля Риккардо в «Альпин».