Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вильнёв: Гасли — странный выбор для «Альпин»

Вильнёв: Гасли — странный выбор для «Альпин»
Комментарии

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв не видит целесообразности в приглашении Пьера Гасли в «Альпин».

«Гасли? Это странный выбор. У «Альпин» уже есть французский пилот — Эстебан Окон, при этом он не в лучших отношениях с Пьером. Во-вторых, у Гасли контракт с «Ред Булл» и команде придётся поднапрячься, чтобы согласовать этот переход. Да и какой в этом смысл, учитывая слабые выступления Пьера в этом году?

Думаю, «Альпин» имеет смысл присмотреться к Джеку Дуэну. У него знаменитая фамилия, неплохие результаты в молодёжных сериях. Он способен выступать на высочайшем уровне, и он не боится давления», — приводит слова Жака Вильнёва Motorsport-Total.

Ранее Вильнёв высказался о потенциальном приглашении Даниэля Риккардо в «Альпин».

Новость по теме
Вильнёв: зачем Риккардо нужен «Альпин»? Он провёл четыре ужасных года в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022