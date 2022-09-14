Вильнёв: зачем Риккардо нужен «Альпин»? Он провёл четыре ужасных года в Формуле-1

Чемпион мира Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв говорит, что для него неудивительно, что Даниэль Риккардо не является главным претендентом на вакантное место в «Альпин» на сезон-2023.

«Зачем Риккардо нужен «Альпин»? Он провёл два ужасных года в «Рено», два ещё более плохих года в «Макларене». Это четыре года, а сколько он всего пробыл в Формуле-1?



Почти половина его карьеры в Формуле-1 была неудачной, и это при том, что он приходил в новые команды, будучи опытным гонщиком. Так что у него не должно быть никаких отговорок.



Похоже, что современные машины не подходят ему по стилю вождения, потому что он выступал впечатляюще в «Ред Булл», он совершал потрясающие обгоны, он опережал Макса Ферстаппена.



Но тогда Макс был новичком в Формуле-1, а к концу сезона 2018 года Макс начал его опережать, и тогда он переключился. Что-то произошло при переходе, что просто не сработало для него, и он до сих пор не может от этого оправиться», — приводит слова Вильнёва Motorsport Week.