В «Ред Булл» отреагировали на отчёт ФИА о финансовых нарушениях

Команда Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на публикацию отчёта ФИА о финансовом аудите команд за сезон-2021.



«Мы с удивлением и разочарованием отмечаем выводы FIA о «незначительных нарушениях финансовых правил в отношении перерасхода средств».



Наша заявка на 2021 год была ниже предела затрат, поэтому нам необходимо внимательно проанализировать выводы ФИА, поскольку мы по-прежнему считаем, что соответствующие расходы не превышают предела затрат на 2021 год.



Несмотря на догадки и позицию других, в соответствии с регламентом ФИА существует процесс, которому мы с уважением следуем, рассматривая все доступные нам варианты», — гласит заявление «Ред Булл».



Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное, что означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.