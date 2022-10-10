В «Ред Булл» отреагировали на отчёт ФИА о финансовых нарушениях

Команда Формулы-1 «Ред Булл» отреагировала на публикацию отчёта ФИА о финансовом аудите команд за сезон-2021.
«Мы с удивлением и разочарованием отмечаем выводы FIA о «незначительных нарушениях финансовых правил в отношении перерасхода средств».
Наша заявка на 2021 год была ниже предела затрат, поэтому нам необходимо внимательно проанализировать выводы ФИА, поскольку мы по-прежнему считаем, что соответствующие расходы не превышают предела затрат на 2021 год.
Несмотря на догадки и позицию других, в соответствии с регламентом ФИА существует процесс, которому мы с уважением следуем, рассматривая все доступные нам варианты», — гласит заявление «Ред Булл».
Напомним, ранее в ФИА опубликовали отчёт о финансовом аудите команд по итогам сезона-2021 Формулы-1. «Астон Мартин» допустил процедурное нарушение регламента, а «Ред Булл» — незначительное, что означает, что команда не превысила лимит расходов более чем на пять процентов.
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