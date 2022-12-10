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Хорнер остался удивлён невероятно высоким вступительным взносом на сезон-2023

Хорнер остался удивлён невероятно высоким вступительным взносом на сезон-2023
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер пошутил о высоком размере вступительного взноса перед сезоном-2023, который должна выплатить австрийская команда.

Каждая команда Формулы-1 должна платить базовый взнос в размере $ 577 тысяч, а также выплачивать дополнительные $ 6926 за каждое очко, набранное в прошедшем сезоне.

Таким образом, для «Ред Булл», который набрал 759 очков в Кубке конструкторов, общая сумма составила чуть более $ 5,83 млн.

«До сих пор я не осознавал, какого размера вступительный взнос мы должны заплатить ФИА, на днях получил счёт и был невероятно удивлён. Было также приятно впервые получить трофей из рук Мохаммеда бен Сулайема. Я получал кубок из рук Жана Тодта в первый год его президентства, так что испытываю фанатические ощущения, получив трофей от нашего нового президента», — цитирует Хорнера Planet F1.

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