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Хорнер рассказал, кому посвятил успех «Ред Булл» в 2022 году

Хорнер рассказал, кому посвятил успех «Ред Булл» в 2022 году
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер посвятил успешное выступление в этом сезоне основателю команды Дитриху Матешицу, который ушёл из жизни 22 октября 2022 года.

«Я думаю, что прошлый год выжал все силы из каждого члена команды. Это было нечто такое, чего никто из нас никогда не испытывал раньше. В этом году были и взлёты, и падения, и проблемы, с которыми мы должны были справиться.

Одна из самых больших проблем, с которой нам пришлось столкнуться, — это потеря нашего основателя Дитриха Матешица. Для него Формула-1 была страстью и любовью всей жизни. Он дал шанс многим гонщикам и вообще всем нам. Поэтому победу в чемпионате мы посвящаем ему», — приводит слова Хорнера Racingnews365.

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