Технический директор Ф-1 высказался о наказании «Ред Булл» за превышение лимита бюджета

Технический директор Формулы-1 Пэт Симондс высказался о наказании «Ред Булл» по ходу прошлого сезона за превышение лимита бюджета. Руководители австрийской команды остались недовольны штрафом.



«Не испытываю сочувствия. Я 42 года провёл в Формуле-1 в качестве работника команды и у нас всегда была ограниченная сумма, которую можно тратить — это называется бюджет. И я не понимаю, когда ноют о нехватке денег из-за аварий. Могу привести пример из собственной практики. В 90-е, не помню точно, какой это был год, у нас была отличная программа развития, но случилась авария, затем ещё одна и ещё одна. В итоге получили разбитые машины и бюджет, за пределы которого не могли выходить, так что отказались от развития болида. И сейчас должно быть так же», — приводит слова Симондса Autosport.



«Ред Булл» за превышение лимита бюджета в 2021 году был оштрафован на $ 7 млн и получили сокращение работы в аэротрубе на 10%.

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