Ферстаппен установил симулятор в моторхоуме, а не на частном самолёте

Нидерландский журналист Эрик ван Харен внёс ясность относительно установленного Максом Ферстаппеном в своём частном самолёте симулятора. Как сообщил инсайдер, на самом деле симулятор был установлен в моторхоуме.
«Хельмут Марко недавно сказал, что Макс Ферстаппен поставил в своём частном самолёте симулятор. Марко просто неправильно его понял, только что сказал двукратный чемпион мира. Симулятор будет поставлен в его моторхоуме, а не в частном самолёте», — написал Эрик ван Харен на своей странице в социальной сети.
Напомним, ранее Макс заявил, что больше не будет принимать участие в виртуальной гонке «24 часа Ле-Мана». Ферстаппен выступал за команду Redline и лидировал в гонке, но из-за проблем с подключением вылетел из игры, а после возвращения оказался на 17-м месте. Затем проблемы повторились, после чего Макс бросил гонку.
Пилот «Ред Булл» одержал 17 побед в сезоне-2022. Команда Ферстаппена в пятый раз в своей истории выиграла Кубок конструкторов. Для Макса это второй титул в карьере — ранее он стал чемпионом мира в 2021 году.
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