Сайнс признал, что «Феррари» не сможет быстро исправить проблемы с машиной

Пилот «Феррари» испанец Карлос Сайнс высказался о проблемах во время гонки Гран-при Саудовской Аравии, которая состоялась 19 марта. Напомним, Сайнс финишировал на шестой позиции, а его напарник Шарль Леклер стал седьмым.
«Последний отрезок на «харде» доказывает, что мы не там, где хотим быть. Мы всё ещё изнашиваем резину быстрее, чем «Мерседес» и «Астон Мартин», и нам немного не хватает гоночного темпа. Я немного удивлён, потому что после пятничных практик и перед началом уикенда я думал, что у нас есть шанс стать вторыми, но отрезок на «харде» доказывает, что ещё есть над чем работать.
Мы знаем, в чём проблема. Мы определили это ещё в Бахрейне. Дело в том, что машина ведёт себя точно так же, как и в аэродинамической трубе. Мы знаем, в каком направлении развивать машину, нам просто нужно время, потому что, судя по сложностям, которые мы видели в Бахрейне и увидели здесь, мы не можем исправить это так быстро», – приводит слова Сайнса Motorsport Week.
- 20 марта 2023
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