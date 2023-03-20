«Нам нужны изменения». Сайнс раскритиковал скорость «Феррари» на ГП Саудовской Аравии
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Пилот «Феррари», испанец Карлос Сайнс признался, что недоволен скоростью машины в гонке Гран-при Саудовской Аравии, состоявшейся вчера, 19 марта. Напомним, Сайнс финишировал шестым.
«Мы были четвёртой машиной на трассе, если говорить о скорости. Нам нужно узнать причины и стать лучше. Есть уже две трассы, на которых наш темп не был хорошим. Мы ориентировались на «Мерседес» и считали, что быстры. Казалось, что всё в порядке, но сегодня всё было иначе. Нам нужны изменения.
Перед гонкой мы считали, что будем на уровне «Мерседеса» и «Астон Мартин». Особенно важно поработать над темпом ближе к пит-стопу. Износ шин слишком большой. У нас не получается удерживать один темп с лидерами», – приводит слова Сайнса Sky Sports.
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