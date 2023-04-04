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Тодт: люди, говорящие о состоянии Михаэля Шумахера, ничего не знают

Тодт: люди, говорящие о состоянии Михаэля Шумахера, ничего не знают
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Бывший руководитель «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт заявил, что состояние здоровья семикратного чемпиона мира легендарного немца Михаэля Шумахера оценивается в медиа неверно. Подробностей же функционер раскрывать не стал.

«Давайте оставим Михаэля в покое. Мы уважаем право Коринны [Шумахер] и её детей на частную жизнь. И мы знаем, что у того инцидента были последствия. Тот, кто говорит, что что-то знает, не знает ничего. Я постоянно его навещаю. Его семья – это и моя семья», – приводит слова Тодта издание Corriere della Sera.

Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер получил серьёзную травму головного мозга на горнолыжном курорте. С тех пор информация о его состоянии здоровья скрывается.

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