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Немецкий журнал опубликовал интервью от лица Михаэля Шумахера, созданное ИИ

Немецкий журнал опубликовал интервью от лица Михаэля Шумахера, созданное ИИ
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Немецкий журнал Die Aktuelle опубликовал статью, представленную как эксклюзивное интервью с Михаэлем Шумахером, которое, как выяснилось позже, было создано с помощью искусственного интеллекта.

Семикратного чемпиона мира не видели с тех пор, как он получил черепно-мозговую травму, упав во время катания на лыжах в декабре 2013 года. Однако немецкий журнал Die Aktuelle на этой неделе опубликовал «интервью» с 54-летним спортсменом. Двухстраничный материал под заголовком «Моя жизнь полностью изменилась» был опубликован на первой странице журнала вместе с фотографией Шумахера под заголовками «Первое интервью» и «Мировая сенсация!».

Немецкий эксперт по СМИ Борис Розенкранц раскритиковал издание за статью и её подачу.

«Эта статья — особенно выдающееся нахальство, даже для Die Aktuelle. Нельзя скрывать расчёт на то, чтобы у читателей создалось впечатление, что Михаэль Шумахер может говорить о своём физическом состоянии».

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