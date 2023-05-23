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Ральф Шумахер оценил потенциальный переход Хэмилтона в «Феррари»

Ральф Шумахер оценил потенциальный переход Хэмилтона в «Феррари»
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Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о слухах по поводу возможного перехода семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

Ранее сообщалось, что «Феррари» готова предложить Хэмилтону контракт на € 45 млн. Контракт британского пилота с «Мерседесом» истекает в конце нынешнего сезона.

«Мне кажется, весьма вероятно, что Хэмилтон останется в «Мерседесе». Он не становится моложе, и Расселл оказался крепким. Но я не думаю, что он откажется от «Мерседеса» и поставит под угрозу сотрудничество с ними в будущем. Особенно сейчас, когда Тото Вольф говорит, что продление контракта — формальность. В пользу «Феррари» могут сыграть хорошие отношения Хэмилтона с Фредериком Вассёром. Льюис выступал в его командах в молодёжных сериях. Но и с Вольфом отношения у Хэмилтона хорошие. Поэтому не верю в переход», — приводит слова Шумахера F1-Insider.

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