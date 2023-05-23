Хэмилтон правда может перейти в «Феррари»? И кто же тогда заменит его в «Мерседесе»?

Спустя пару месяцев мировые СМИ вновь начали активно обсуждать теоретический переход Льюиса Хэмилтона. У британца истекает контракт с «Мерседесом», и накануне Daily Mail сообщил, что «Феррари» предложила семикратному чемпиону мира зарплату в $ 50 млн, чтобы Льюис уже в 2024 году стал напарником Шарля Леклера. Насколько реален такой переход и что тогда будет с «Мерседесом»?

Хэмилтон в «Феррари»: за и против

В конце марта мы уже приводили доводы за потенциальный переезд Льюиса в Маранелло, так что отчасти лишь повторим прежние тезисы. Итак, почему предложение «Феррари» может заинтересовать Хэмилтона?

1. Статус. Как ни крути, есть «Феррари», а есть любая другая команда Формулы-1. Для любого пилота выступления за «Скудерию» — нечто особенное, невзирая на всю бедовость итальянской команды. Если же Хэмилтону удалось бы привести «Феррари» к титулу, то это вывело бы легендарность Льюиса на новый уровень, тем более что он стал бы чемпионом уже с третьей командой за карьеру.

2. Деньги. На фоне падения результатов «Мерседеса» и того факта, что сам Хэмилтон не очень-то опережает «дешёвого» Джорджа Расселла, чемпиону пока не удаётся договориться с Тото Вольфом об условиях нового контракта. И тут как раз на горизонте появляется «Феррари» с её прекрасным предложением. Правда, как отмечает La Gazzetta dello Sport, в обмен на чудесную зарплату «Феррари» наверняка отберёт у Хэмилтона ту степень свободы, которой он наслаждается в «Мерседесе». Сохранить все имиджевые права Льюису вряд ли удастся, да и на околополитическую активность Хэмилтона «Феррари» может, скажем так, обратить внимание.

3. Проблемы «Мерседеса». Если бы немцы в этом году оправились от проблем 2022 года, Хэмилтон вряд ли задумался бы о переходе. Но новый провал заставляет задавать вопросы: в состоянии ли «Серебряные стрелы» быстро отыграться? В такой ситуации переход в сопоставимую по уровню «Феррари» уже не выглядит таким страшным. Да, если выбирать между двумя командами, то более оперативного возвращения на вершину ждёшь скорее от «Мерседеса», но, возможно, у Хэмилтона есть некая не слишком утешительная инсайдерская информация, из-за которой он решит уйти.

Минусы перехода тоже понятны. У «Феррари» очередная перестройка, и нет никаких гарантий, что она пройдёт успешнее предыдущих. А между тем последние титулы «Скудерии» в личном и командном зачётах датируются далёкими 2007–2008 годами.

Хэмилтон при этом не может вечно ждать, пока в Маранело всё исправят. Да, по меркам Алонсо Льюис вовсе не «старичок», и всё же у него в запасе не так много сезонов, чтобы взять вожделенный восьмой титул и опередить Михаэля Шумахера. А ведь в случае перехода придётся перестраиваться, адаптироваться, ломать команду под себя… Точно ли Хэмилтон захочет заниматься этим, когда ему исполнится 39 лет перед стартом сезона-2024?

Что, если Хэмилтон правда уйдёт?

Итак, представим, что случилось маловероятное: Хэмилтон не договорился с Вольфом и поставил подпись под контрактом с «Феррари». Кого тогда брать «Мерседесу» на его место? Кратко перечислим все варианты:

Мик Шумахер. Вы ведь не можем не упомянуть нынешнего резервного пилота «Мерседеса». Безусловно, о таком варианте мечтают все немецкие СМИ, но с трудом верится, что Вольф посчитает Мика готовым к выступлениям за топ-команду после двух противоречивых сезонов в составе «Хааса»;

Карлос Сайнс. То бишь прямой обмен пилотами с «Феррари». Предполагается, что именно испанец может освободить для Льюиса своё место. При этом у Карлоса действующий контракт со «Скудерией», но, полагаем, если ему предложат не просто компенсацию, а место Льюиса, то сильно брыкаться Сайнс не станет. В его лице «Мерседес» получит довольно опытного пилота, который попробует сразиться с Расселлом, но, если что, будет достойным вторым номером;

Ландо Норрис. «Макларен» миллион раз опровергал, что у британца в контракте есть пункт, позволяющий его разорвать. Но мы же понимаем, что всё всегда зависит от суммы. И от желания всех сторон. И раз Оскар Пиастри достойно проводит дебютный сезон, «Макларен» может спокойнее позволить себе расставание с лидером команды;

Эстебан Окон. Как вы наверняка помните, француз – воспитанник «Мерседеса», а Тото Вольф долгое время был менеджером Эстебана. Окон набрался опыта в «Форс Индия» и «Альпин», даже чудом выиграл Гран-при. В общем, достойный пилот, пусть и без приставки «топ». Из минусов – непростой характер и действующий контракт до конца 2024 года;

Фернандо Алонсо. Да, у испанца многолетнее соглашение с «Астоном», но почему бы Тото по дружбе не договориться с Лоуренсом Строллом и не перехватить демонстрирующего шикарную форму двукратного чемпиона мира? Всё-таки, по ощущениям, если Нандо и получит финальный шанс на третий титул, то в «Мерседесе», а не команде Строллов;

Валттери Боттас. Почему бы в качестве пожарной меры не вернуть финна, прекрасно знающего команду? Да, Валттери как-то расслабился в «Альфа Ромео», но наверняка обретёт новую мотивацию, когда в его руках окажется не машина-середнячок, а кое-что посерьёзнее. А сам финн наверняка будет верить, что он в состоянии справиться с Расселлом;

Нико Хюлькенберг. Примерно такой же временный пожарный вариант, что и Боттас. Из минусов – отсутствие опыта выступлений за топ-команду. Из дополнительных плюсов, помимо опыта и стабильности – немецкий паспорт. И низкая зарплата;

Даниэль Риккардо. Ну, это если совсем уж фантазировать. Но чисто формально – победитель Гран-при, пилот с многолетним опытом выступлений за топ-команды. И без контракта на 2024-й.

Что ж, запасные варианты у Тото Вольфа есть. А значит, после прочтения новостей в британских и итальянских СМИ босс «Мерседеса» вряд ли запаникует и срочно отправит юристам Хэмилтона контракт с незаполненной графой «Зарплата». Глупый сезон переходов в Формуле-1 уже стартовал. Надеемся, он будет интереснее, чем сезон спортивный.