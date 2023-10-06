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«Хорошо, что они чересчур уверены в себе». Алонсо — о борьбе с «Маклареном»

«Хорошо, что они чересчур уверены в себе». Алонсо — о борьбе с «Маклареном»
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Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился мнением о форме «Макларена», догоняющего его команды в зачёте Кубка конструкторов. Испанец отметил, что Ландо Норрис и Оскар Пиастри могут быть слишком уверены в себе.

«Каждый уикенд мы видим взлёты и падения у всех команд. Они были очень сильны перед августовским перерывом: в Австрии, в Сильверстоуне. Думаю, что они были близки к тому, чтобы вдвоём подняться на подиум в Сильверстоуне. В Зандворте мы были на подиуме, но это было трудно.

Так что, думаю, хорошо, если они чересчур уверены в себе. Посмотрим, кто кого победит после финальной гонки сезона в Абу-Даби», — приводит слова Фернандо Алонсо перед Гран-при Катара Motorsport.

До завершения сезона-2023 остаётся шесть этапов. «Астон Мартин» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, опережая «Макларен» на 49 очков.

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