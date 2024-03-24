В «Астон Мартин» признались, что «удивлены» штрафом Алонсо

Глава «Астон Мартин» Майк Крак прокомментировал штраф, полученный пилотом Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии.

«Сегодня в Альберт-Парке мы провели сильную гонку и заработали 12 очков в чемпионате. Это заслуга обоих гонщиков, которые превратили наши позиции на стартовой решётке в очки, используя две совершенно разные шинные стратегии. Лэнс хорошо ездил весь уикенд и сохранил эту форму до клетчатого флага.

В гонке Фернандо помог виртуальный автомобиль безопасности — было удивительно видеть, как он опустился на восьмую позицию после штрафа, но мы должны принять это решение. Это не отвлекает от позитивного дня. Приказы с пит-уолла были точными, а в оперативном плане вся команда сработала отлично», — приводит слова Крака пресс-служба команды.