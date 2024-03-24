«Так поступил бы каждый гонщик». Фернандо Алонсо — о борьбе с Расселлом

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление на Гран-при Австралии, в том числе объяснив ситуацию, приведшую к аварии пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла.

«На заключительном отрезке гонки Джордж быстро догнал меня. Я знал, что он приближается, пять или шесть кругов он был совсем близко. Я просто ехал максимально быстро, чтобы остаться впереди него.

Я хотел максимально быстро выйти из шестого поворота, чтобы удержать его. Так поступил бы любой гонщик, и я не считал, что это опасно. Обидно получить штраф от стюардов. Это была тяжёлая, но честная гонка. Тем не менее я рад, что с Джорджем всё в порядке. Было неприятно видеть его машину посреди трассы.

Это был не лучший для нас уикенд с точки зрения темпа, но мы хорошо провели гонку: хорошая стратегия, невероятные пит-стопы, отличная надёжность. Сегодня мы, вероятно, набрали больше очков, чем заслуживали по скорости, но мы воспользовались своими возможностями», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».