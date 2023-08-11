Анонсирован экшен TItan Quest 2 — игра выйдет на русском языке

THQ Nordic представила TItan Quest 2 — продолжение знаменитой экшен-RPG, действие которой вновь развернётся в мифологической Древней Греции. Авторы показали первый трейлер проекта — игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.

В Titan Quest 2 игрокам предстоит остановить сошедшую с ума Немезиду и освободить её жертв из заточения. Пользователи сразятся со множеством существ из античных мифов, включая гарпий, кентавров, сатиров и других созданий.

Одной из главных особенностей игры станет некая система «осмысленного лута» с продуманной системой крафта. У Titan Quest 2 уже появилась страница в Steam — игра выйдет с русскими субтитрами. За разработку отвечает студия Grimlore Games, известная по серии SpellForce.

Скриншоты

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic

Фото: THQ Nordic