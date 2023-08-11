Анонсирован экшен TItan Quest 2 — игра выйдет на русском языке

THQ Nordic представила TItan Quest 2 — продолжение знаменитой экшен-RPG, действие которой вновь развернётся в мифологической Древней Греции. Авторы показали первый трейлер проекта — игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Точная дата релиза неизвестна.
Видео доступно на YouTube-канале THQ Nordic. Права на видео принадлежат THQ Nordic.
В Titan Quest 2 игрокам предстоит остановить сошедшую с ума Немезиду и освободить её жертв из заточения. Пользователи сразятся со множеством существ из античных мифов, включая гарпий, кентавров, сатиров и других созданий.
Одной из главных особенностей игры станет некая система «осмысленного лута» с продуманной системой крафта. У Titan Quest 2 уже появилась страница в Steam — игра выйдет с русскими субтитрами. За разработку отвечает студия Grimlore Games, известная по серии SpellForce.
Скриншоты
Фото: THQ Nordic
Фото: THQ Nordic
Фото: THQ Nordic
Фото: THQ Nordic
Фото: THQ Nordic
- 11 августа 2023
-
23:43
-
21:05
-
20:32
-
20:09
-
19:36
-
19:02
-
18:49
-
18:31
-
18:01
-
17:21
-
16:43
-
16:16
-
15:56
-
15:31
-
15:29
-
15:08
-
14:45
-
14:21
-
13:55
-
13:21
-
12:53
-
12:21
-
11:53
-
11:22
-
10:51
-
10:20
-
09:52
-
09:20
-
08:51
-
08:22
- 10 августа 2023
-
21:58
-
20:36
-
19:35
-
18:49
-
18:23